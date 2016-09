Ajakiri People kinnitab kuuldusi, et selle suve kuumim paar Taylor Swift ja Tom Hiddleston on lahku läinud. Ühist õnne jagus vaid kolmeks kuuks. "Lahkuminek oli sõbralik," kinnitab USA ajakirja allikas.

Kogu suve pidid Tom ja Taylor taluma väiteid, et nende armulugu on tühipaljas palagan – liiga avalikud ja demonstratiivsed tundusid paarikese õrnused. Nende käimisuudisest polnud möödas kuudki, kui Tom kandis seljas särki tekstiga "Ma armastan T.S.i". "Hiddleswift on vale!" kuulutati internetifoorumites.

Oletati, et ehk tahab Taylor endisele peigmehele Calvin ­Harrisele kätte maksta. Kuid Hollywood Reporteri järelepärimise peale vastas Tom: "Noh, kuidas nüüd öeldagi? Tegelikult oleme Taylor Swiftiga koos ja väga õnnelikud. Aitäh küsimast. See on tõsi. See pole reklaamitrikk."

Ent Daily Maili allika jutust jääb mulje, et Hiddleston võis omakasu peal väljas olla ja üritada end kuulsa pruudi abil upitada.

Tayloris tekitanud ebalust, et värske kavaler kutsub ta peatsele Emmy teleauhindade galale, kus Tom esitati telesarjaga "The Night Manager" parima mees­osatäitja auhinna nominendiks. See olnuks nende esimene ühine punavaibaüritus.

"Tomi vajadus nende suhet nõnda avalikuks muuta tekitab Tayloris ebamugavust," ütleb Daily Maili allikas.