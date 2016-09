Äärmusrühmitus Islamiriik kohustas pärast Iraagi linna Mosuli vallutamist 2014. aasta juunis sealseid naisi kandma burkat .

Kes seda ei teinud, seda ähvardas surmanuhtlus. Iraani uudistekanal Al-Alam News Network väidab, et nüüdseks on Islamiriik Mosuli mõnes piirkonnas, täpsemalt juhtimiskeskuste ja institutsioonide läheduses, burka kandmise keelustanud.

Tehti seda turvakaalutlustel, sest viimastel kuudel on burkakandjad tapnud Mosulis vähemalt kaks Islamiriigi kõrget tegelast. Iraagi võimud on lubanud, et USA toetusel suudetakse Mosul Islamiriigi käest tagasi võtta veel enne selle aasta lõppu.