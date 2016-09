Sportlastel on paigalt kõrgushüpe tähtis võimete kontroll ja ega see ka poliitikas teisiti ole. Saksamaa Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa pühapäevaste Landtagi (Maapäeva) valimiste tulemused üllatasid paljusid: noor, 2013. aastal loodud partei Saksamaa Alternatiiv ületas parlamenti pääsemiseks vajaliku 5%lise künnise ja seda koguni neli korda!

Ligi kolmandik valijaist toetas küll endiselt sotsiaaldemokraate, kes lubasid valimiste eel suure suuga: ei mingeid koalitsiooniläbirääkimisi alternatiividega, kuid pärast leidsid, et miks ka mitte!

Enim poolehoidu leidnud SPD-l (26 kohta) jääbki valida ainult CDU (16 kohta) või AfD (18 kohta) vahel, et moodustada Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal järgnevaks viieks aastaks ühtne tugev ja teovõimeline valitsus.

VÕITJAD: Mecklenburg-Vorpommerni liidumaal pühapäeval toimunud Maapäeva valimistel sai Saksamaa Alternatiiv (AfD) paremuselt teise tulemuse. Pildil rõõmustavad alternatiivide esinumber Mecklenburg-Vorpommernis Leif-Erik Holm ja partei tuntuim nägu Frauke Petry. Plakatil olev kiri ütleb: «Nii näevad võitjad välja!» (Reuters / Scanpix)

Šokk istub sellegipoolest sügaval. Aga kaugeltki mitte kõigil. Mis saab, kui veel teistessegi Maapäevadesse valitakse alternatiive ehk kuhu tüürib Saksamaa?

AfD tippkandidaadi, endise raadiohääle Leif-Erik Holmi valimisloosung oli "Meie maale ja meie lastele". AfD nägemus Saksamaa vaeseimal liidumaal on: lapsi sündigu rohkem ja poliitika toetagu peresid, õpilased kandku koolivormi ning korravalvuritel olgu voli tagada ka julgeolek. Mingisugust sisserändu nad ei poolda.

AfD julgeb probleeme näha

Pole raske oletada, et AfD mitmele teesile kirjutaksid alla väga paljud üle riigi, seega on oodata huvitavaid valimistulemusi teisteski liidumaades.

Olles juba viies parlamendis sees, Brandenburgis, Tüüringis, Saksimaal ning linnriikides Hamburgis ja Breemenis – kolmandas linnriigis Berliinis on valimised kümne päeva pärast –, ei ole utoopiline arvata, et järgmises Bundestagi (Liidupäeva) koosseisus on AfD juba kohad kindlustanud.

Just seda kardetakse, sest AfD ja tema valijad on rassistid! Nii hindab välismaa eesotsas ÜRO pagulastevoliniku Filippo Grandiga, ja leidub Saksamaalgi piisavalt niisamuti arvajaid.

Kuni neid ei ole valitud langetama otsuseid, poleks nagu põhjust pead murda, aga sõjakas, pigem punastele tüüpiline arveteõiendamine koos aluseta süüdistamiste ja väljamõeldud hinnagutega on saatnud AfDd selle loomisest peale.

Kas mitte ka sellepärast ei tehta valimiskabiinis risti erakonna nime taha, et ollakse tüdinenud lahmivast kriitikast nende pihta, kes julgevad probleeme näha ja pakkuda lahendusi?

Õppida oleks ja tuleks just kaotanud parteidel, ja liidukantsler möönabki, et küllap oli kaotuses ka temal süüd. Arvab ta sedasama, mida rahvas teab? Et oma pagulaspoliitikaga ja pidevalt korratava loosungiga "Saame hakkama!" on Angela Merkel tõsiselt mööda pannud? Ons nüüd oodata kursimuutust?

Eile hommikul Bundestagis ettekande teinud liidukantsler oli mõõdukalt enesekriitiline. "Igaüks meist peaks enesekriitilisi küsimusi esitama ja küsima, kuidas tekkinud olukorras käituda," nentis Merkel. Ta kutsus poliitikuid üles valitsema oma kõnepruuki ja valima sõnu.

Merkel toonitas, et võrreldes möödunud aastaga on tänavune tunduvalt parem ja pagulaste arv tunduvalt vähenenud.

"AfD on väljakutse kõigile ses majas," lõpetas ta jutu suurest valimiskaotusest ühel liidumaal, et jätkata välispoliitilistel teemadel. Oma 20minutilise ettekande lõpetas liidukantsler hüüdlausega: "Saksamaa jääb Saksamaaks – koos kõigega, mis meile temas armas ja kallis on!"

Merkel on iseendas kinni

Angela Merkelit iseloomustab pigem külm kaine arvestus kui emotsionaalsus. Ta on täpne vastand alternatiividele, kes vastavad asjalikele argumentidele ägedate emotsioonidega.

On näha, et Merkel ei kavatse muuta senist juhtimiskurssi. 62aastaselt, sellest 16 aastat konservatiivse partei liidrina ja ligi 11 aastat liidukantslerina, ei muututa teiseks inimeseks, ei vahetata tõekspidamisi. Angela Merkel on iseendas kinni, mõni teine ütleks – vangis. Ja CDU on temas kinni.

Loota, et moraalne mõistlik mõtteviis ka valijateni jõuab, praegu ei saa. Seda enam, et ka Baieri liidumaa sõsarpartei CSU harrastab teravat kriitikat liidukantsleri aadressil, et valijaid juurde võita.

Seda Berliini poliitikat ei taheta, väidab CSU liider Horst Seehofer ajalehes Süddeutsche Zeitung. Tema mitu korda nõutud kursikorrektuure pagulaspoliitikas pole arvestatud, ja selle palk ongi "hävitavad" valimistulemused, nendib Seehofer.