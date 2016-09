Koolipoiss sõbrustas Jelena vennaga ning viimase juures ta oma esimese armastusega tutvuski. Romaan jõudis kesta pool aastat, kuni see jõudis ootamatult korrakaitseorganiteni.

Nii 18aastane Jelena, kes näeb välja mitu aastat noorem, kui ka tema ohvrina esitatav 13aastane koolipoiss kinnitasid kohtus, et tegemist on nende esimese armastusega ja esimese seksuaalkogemusega ning intiimsuhtesse astuti vastastikusel kokkuleppel.

Avalduse viis politseisse poisi isa, kellele ei meeldinud, et tema alaealine poeg kohtus täiskasvanud üliõpilasega. Isa nõudis poja võrgutanud Jelena karistamist.

Kohus võttiski karistamissoovi tõsiselt ja otsustas saata Jelena kolmeks aastaks üldrežiimiga kolooniasse. Karmi karistust põhjendati väitega, et ilma ühiskonnast isoleerimata Jelena ennast ei paranda ja võib ohvri võrgutamist jätkata.

"Kannatanu" ema rääkis portaalile Aktuaalsed Uudised, et tema poeg elab toimuvat väga raskelt üle ja on langenud depressiooni. Ema ütles, et emotsionaalse seisundi tõttu ei suutnud poeg sooritada matemaatikaeksamit.

Jelena vabastamist nõudva petitsiooni koostanud Uljanovski elanik rõhutab, et kannatanu tunnistati kannatanuks tahtevastaselt ja tegelikult ei saanud ta suhtest mingit füüsilist ega psüühilist kahju. Samuti näitab suhte pikaajalisus, et tegemist ei olnud kiiresti mööduva armulooga.

Petitsioonis tunnistatakse, et juriidiline alus on lool olemas, sest täisealine neiu võrgutas alaealise poisi. Ent inimlikult võttes neiu alles sai 18aastaseks ning väljanägemiselt talle üle 15 eluaasta ei pakuks. Ta on samuti veel faktiliselt laps nagu ka tema "võrgutatud" poiss.

Jah, noorte suhe läks seaduse silmis liiga kaugele, kuid kõike arvestades ei ole kindlasti tegemist kuriteoga, mis nõuab 18aastase tüdruku karistamist vanglaga.