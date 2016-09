Tahaks näha seda ametnikku, kes haudus välja kilekotivastase plaani. Keelustamine paistab olevat kellegi kinnisidee, sest sama plaaniga on juba varem ettevalmistav rünnak ära tehtud.

Nüüd tahaks näha sedagi, kas too ametnik sama põlevi silmi on valmis keelustama ka muud keskkonda saastavad ühekorraesemed, näiteks hügieenisidemed ja lapsemähkmed, sest mõlemad sisaldavad sedavõrd keemiat, et lagunevat prügimäel tervelt 500 aastat.

Kui kilekott on saatanast, siis tuleks loobuda ka tampoonidest ja mähkmetest. Kui poes ostlemiseks sobib kilekoti asemel riidekott, siis tulgu tagasi ka pestavad marlimähkmed ja naistele hoopis tervislik merikäsn või muu ökoloogiline moeröögatus.

Kui riik on valmis poodide ja ostjate eest otsustama, kuidas nad kaupa pakkida tohivad ning kus kilekotid poes asuda võivad, siis ei tohiks riigil olla ka võltshäbi kuupuhastuse riikliku korraldamise ees.