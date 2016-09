Täna, 7. septembril toimus Euroopa Nõukogu ministrite asemike komitee kohtumine Strasbourgis eesistuja välisminister Marina Kaljuranna juhtimisel ja Türgi välisministri Mevlüt Çavuşoğlu osalusel. Arutelust võttis osa üle kahekümne Euroopa Nõukogu riigi ministri ja aseministri, kes vahetasid arvamusi Türgi teemal ning arutasid võimalusi, kuidas Türgit riigipöördekatse järel koostööga toetada.



Euroopa Nõukogu riigid mõistsid kohtumisel riigipöördekatse hukka, väljendasid toetust Türgi demokraatlikult valitud põhiseaduslikele institutsioonidele ning solidaarsust rahvaga.



Välisminister Marina Kaljurand rõhutas Euroopa Nõukogu ja liikmesriikide solidaarsuse ning igakülgse toe olulisust Türgile ning rõhutas vajadust koostööd ja dialoogi veelgi tihendada. „Türgi on meile oluline partner ning kõik me soovime näha tugevat ja demokraatlikku Türgit. Euroopa Nõukogu igakülgne abi on Türgile vajalik, et praegusele riigipöördekatse järgsele keerulisele olukorrale kiiresti lahendus leida,“ lausus Kaljurand. „Euroopa Nõukogu kui õigusriigi, demokraatia ja inimõiguste normide looja on kõige sobilikum organisatsioon aitamaks Türgil keeruline olukord demokraatlikult lahendada,“ lisas ta.



Kaljurand pidas oluliseks, et Türgi on kinnitanud pühendumust demokraatlikele väärtustele ning oma kohustuste täitmisele vastavalt Euroopa Inimõiguste Konventsioonis sätestatule. „On oluline, et Türgi tegevus erakorralise seisukorra ajal vastaks Euroopa Inimõiguste Konventsioonis sätestatule. Samuti tuleb täita rahvusvahelisi kohustusi, sealhulgas austada ja kaitsta sõnavabadust, meediavabadust ning tagada riigipöördekatse süüdlastele sõltumatu ning erapooletu õigusemõistmine,“ lausus välisminister. „Euroopa Nõukogu standardite järgimine tagab kõige paremini demokraatlike institutsioonide ja aktiivse kodanikuühiskonna olemasolu, mis on hädavajalik eeltingimus iga riigi stabiilsuse ja heaolu jaoks,“ lisas ta.



Välisminister Marina Kaljurand kohtus Euroopa Inimõiguste Kohtu presidendi Guido Raimondi ning Eesti kohtuniku Julia Laffranque’ga, kellega arutati inimõiguste konventsiooni täitmist liikmesriikide poolt, kohtu tööd ja reformi. Oktoobris tuleb kohtu president Raimondi Eestisse ametlikule visiidile.



Eesti on selle aasta 18. maist kuni 22. novembrini Euroopa Nõukogu ministrite komitee eesistuja.