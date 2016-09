Endine maailma parim golfar Tiger Woods teatas, et üritab pärast aastast vigastuspausi naasta tippsporti oktoobris.

Viimati osales 40aastane Woods golfiturniiril mullu augustis, kuid siis sai seljavigastuse. Tänavu ei osalenud ta esmakordselt ühelgi neljal suurturniiril ning võistles 2015. aastal kõigest 11 korda.

"Mu taastumine on jõudnud sinnamaani, et ma võin juba plaane teha, aga natukene läheb veel aega," sõnas Woods. "Kas ma saan mängida või mitte oleneb mu edasiminekust. Ma loodan, et saan kohe mängima hakata. Sügis võib tulla väga lõbus."

Vahepeal arvati, et Woods ei mängi sel aastal kordagi, kuid mehe enda sõnul igatses ta endale tähtsaid turniire. "Ma igatsesin võistlemist ning seekord ma ei naase vigastusest liiga kiiresti. Mul oli tore veeta aega oma kahe lapsega ning tegeleda golfi väliste projektidega. Tahan tänada kõiki fänne, kes tahavad mulle parimat ja muretsevad minu pärast."