Tallinnas on ühe tänava kõnniteega külgneval plankaial iga paari meetri tagant sildid – Seis! Vangla perimeeter! Läheneda keelatud! Kas Eestis ei peaks sildid olema eestikeelsed ja üheselt arusaadavad ega sisaldama harva kasutatavaid võõrsõnu või spetsiifilist militaarterminoloogiat?

Riina Solman, justiitsministeeriumi avalike suhete talituse juhataja: Toodud tekstiga silte enam juurde ei toodeta ja kui sildi seisukord seda nõudis, siis on need välja vahetatud uue kirjaga siltide vastu: „Seis! Vangla piire! Läheneda keelatud! Relvastatud valve!“. Uues, 2018. aastal valmivas vanglas, on kasutusel uued sildid. Kuna vangla piirdel oleval sildil on sõna "perimeeter" olukorrast tulenevalt mõistetav siiski ka neile eesti keele oskajatele, kes seda võõrsõna ei tunne, siis paari aasta pärast lammutamisele minevas vanglas me kõiki silte enam vahetama ei hakka. Kõnniteel kõndimine on kindlasti lubatud, keelatud on läheneda vangla piirdele sildist lähemal.

Urmas Sutrop, keeleteadlane: Kas Eestis peavad sildid (ja mitte ainult sildid) olema eestikeelsed? Milles küsimus, muidugi peavad. Meie riigikeel on eesti keel. Keeleseaduski ütleb, et avalikku kohta paigaldatud viidad, sildid, välireklaam ja mitmed muud asjad veel peavad olema eestikeelsed. Siltide mõte on anda üheselt arusaadavat teavet. Õnnetuseks ametnikud kardavad nii ennast kui ka oma ülemust ja tahavad end arusaamatu keelega kaitsta. Seepärast mõtlevad nad välja igasugust arusaamatut teksti ja värdkeelendeid.