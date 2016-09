Max Verstappen on pärast Belgia GPd langenud kriitikatule alla oma sõidustiili pärast, kuid üks toetaja tal leidub - Lewis Hamilton.

Valitsev maailmameister ja Mercedese piloot on üks vähestest, kes on kõigest 18aastast Verstappenit kaitsnud. Isegi Rahvusvahelise Autoliidu president Charlie Whiting rääkis teismelise hollandlasega pärast pühapäevast Monza GP-d ning Red Bulli bossi Christian Horneri sõnul andis Whiting Verstappenile väikese hoiatuse.

Ometi kaitseb Hamilton noort konkurenti. "Laske tal olla, ta on kõigest 18. Mida kuradit keegi meist selles vanuses tegi?" ütles britt Itaalias.

"Ta on juba ühe GP võitnud ja kannatab sellise pinge all, mida enamik inimesi ei mõista. Verstappen on noor ja ta õpib. Ma ei tea, milline oleks mina 18aastasena olnud, aga arvatavasti oleksin teinud palju vigu."

Verstappen on toetuse eest tänulik ning tema sõnul näitab see, kes Hamilton on. "See on hea. Tema kommentaarid näitavad, et ta on samuti võidusõitja," kommenteeris hollandlane Sky Sportsile.