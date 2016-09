Korvpallikoondis alustab Eesti aja järgi kell 21 Poolas, Lublinis EM-valiksarja kolmandat mängu kohaliku meeskonna vastu.

Nii Eesti kui ka Poola on D-alagrupis alustanud teatavasti täisedu, kahe võiduga, kuid võõrustajaid peetakse soosikuks. „Poola on ikka Euroopa tasemel TOP 10 sats,“ pakkus mängu eel Tanel Kurbas. „Korvi all on suured mehed, tagaliinis aga kiired ja teravad mängijad, kes oskavad kõike.“

Milline siis võib olla Eesti võimalus? „Pikk ja kannatlik rünnak pluss kõik viis meest peavad kaitsesse tagasi jõudma,“ avaldab Kurbas retsepti. „Peame kehad kõvaks ajama, vastu astuvad füüsiliselt tugevad mehed. Portugali vastu võitsime lauas 8 palliga, kuid Poola on teist masti meeskond, nad püüavad rünnata korvi alt.“

Kurbas lisas pärast esimest Lublinis tehtud harjutuskorda, et enesetunne on päris hea: „Meil on samasugune režiim nagu Portugali minnes ja seal see toimis. Olen kindel, et kõik pingutavad samamoodi tublilt edasi. Kui meie mängus midagi vajaka jääb, siis oskuste, mitte pingutamise taha.“