Kesk-Eesti võrkpalli lipulaev, Järvamaa Võrkpalliklubi läheb algavale hooajale vastu uue juhandajaga, vahendab volley.ee . Meeskonna peatreeneriks saab ülikogenud Laimons Raudsepp, kes on karjääri jooksul juhendanud nii legendaarset Tallinna Kalevit kui ka rahvusmeeskonda. Meistriliigas oli Raudsepp viimati ametis aastatel 2002-2008, kui ta oli Tallinna Sylvesteri peatreener. Järvamaa senine juhendaja Villi Vantsi jätkab abitreenerina.

Kuigi hetkel on kõigi võrkpallisõprade pilgud suunatud rahvuskoondiste suunas, hiilib tasapisi lähemale ka klubihooaeg, mis saab võimsa hoo sisse 15. oktoobril, mil stardib Saja Liiga teine hooaeg. Seoses sellega teevad klubid nii treenerite- kui mängijateturul viimaseid vangerdusi.

Tartu meeskond sõlmis lepingu kolmanda leegionäriga, kelleks on ameeriklasest nurgaründaja Michael Michelau. Kodumaal ülikooli lõpetanud ameeriklane alustab Eestis oma esimest profiaastat. "Algav hooaeg saab olema kindlasti väga kogemusterohke. Tahan teha kõik endast oleneva, et aidata Bigbank Tartul kuldmedaleid võita. Olen uurinud palju ka Eesti kohta ja see tundub olevat suurepärane paik. Külm ilm mulle küll ei meeldi, ent võtan palju sooju riided kaasa," vahendas klubi kodulehekülg Michelau mõtteid.

Esimene võimalus ameeriklase mänguklassiga tutvumiseks avaneb juba eeloleval nädalavahetusel, kui Bigbank Tartu mängib TTÜ, soomlaste Akaa-Volley ja võõrustajatega Rakveres toimuval kontrolltunriiril.