Tõsi küll, Eestis ei tule seda eriti ette (kas üldse?), aga suurtel välismaistel lendudel juhtub üsna tihti, et lennule on müüdud liiga palju pileteid ja keegi tuleb maha jätta.

Mahajääja jaoks oleks see ilmselt üsna ebamugav (seda enam, kui on sihtkohas plaanid tehtud), aga tegelikult saad tänu sellele tasuta lennupiletid, majutuse ja toidukorrad. Tekkis huvi? Siis on sulle kindlasti kasulikud Huffington Post nõuanded, mille järgi talitades on sul suurem tõenäosus osutuda selleks vabatahtlikuks, kes jääb lennukist maha ja saab terve hulga boonuseid..

Võimalusel ära registreeri oma pagasit. Väljuvalt lennult oma pagasi kätte saamine võib olla pikk ja keeruline protsess. Ka lennujaama töötajad eelistavad vabatahtlikeks valida neid, kes pole oma pagasit sisse registreerinud.