Haljad künkad kohtuvad Atlandi ookeaniga Baskimaal, kus elab saladusliku päritoluga muistne rahvas. Kes nad on ja mis võiks just seda Hispaania piirkonda külastada. Aurinko toob välja mõned head põhjused.

Baskimaa on piirkond, mis asub kahel pool Püreneede lääneosa, moodustades Prantsusmaa ja Hispaania vahelise piiri, ja ulatudes Biskaia laheni.

Eripära ja iseseisvusihalus. Baskid pole hispaanlased – seda tavatsevad tihtipeale baskid ise öelda. Ehkki baskide regioonivalitsusele kuulub märgatav autonoomia, soovib tugev separatistlik liikumine suhete katkestamist keskvalitsusega. Ka baski ja hispaania keel on nagu öö ja päev. Tõsi küll, baski keele kõlapilt meenutab hispaania keelt, sest baski keel on hispaania keele hääldust mõjutanud. Tegelikult peetakse baski keelt aga jäänukiks kunagi Lääne-Euroopas levinud keelkonnast. Ta ei sarnane ühegi oma naaberkeelega. Baski keelt on siiski seostatud nii kaukaasia keeltega (mõned silmatorkavad grammatilised iseärasused on baski keelel ühised gruusia keelega) kui ka berberi keeltega. Kuna Baskimaal kõneldakse nii hispaania kui baski keelt, on ka linnade nimed erinevad. Näiteks on populaarne kuurortlinn San Sebastian on baski keeles hoopis Donostia.

Muinasjutulised vaated. Baskimaa kaljud vahelduvad avarate kaunite liivarandadega, mille juurest võib tihtipeale leida puutumatud kalurikülad. Sisemaal looklevad väiksemad teed üle metsade, küngaste, orgude mööda kaunistest lossidest. Baskimaa vaated on muinasjutulised.

Elavad linnad. Baskimaa suurtes linnades San Sebastianis ja Bilbaos on vaatamist küll ja veel. Tänavu Euroopa kultuuripealinnaks valitud San Sebastián on päeval võluv ja romantiline ning õhtul muutub elavaks ja kaasakiskuvaks.

Bilbao on oluline sadama- ja tööstuslinn, kus elab koos eeslinnadega ligi miljon elanikku. Linn asub Biskaia lahe piirkonnas, ümbritsetud kõrgetest metsadest, mägedest, viljakatest põldudest ja randadest. Siin on igaühele midagi – saab oivaliselt süüa, aktiivselt matkata ja kõrgetasemelist arhitektuuri nautida.

Guggenheimi muuseum. Põneva välimusega Guggenheimi muuseum on Bilbao sümboliks. Ühel pool muuseumi on kõrge koerakuju, mis on kaetud lilledega. Seevastu teisel pool muuseumi on sama kõrge metallist ämblikukuju – mis kindlasti ehmatab esimese hooga ära nii mõnegi ämblikupelgaja. Hoone ise meenutab aga laeva või õit.

1997. aastal avatud muuseumihoonest võib leida laia valiku kaasaegset kunsti. Kes pole aga kunstihuviline, neile pakub Guggenheimi hoone vaatamine isegi suurema elamuse kui kunstinäitus. Guggenheimi kõrval asub ka põnev Biskaia sild, mis on kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Pühendumus toidule. Ajakirja Food&Wine uuringu järgi kulutavad baskid toidule poole rohkem kui ameeriklased. Nende jaoks on hea ja kvaliteetne toit ülioluline.

Kvaliteetne siider ja vein. Hispaania on tähtis veinimaa, kust saab kvaliteetset toodangut mõistliku (kui mitte öelda odava) summa eest. Näiteks Baskimaal Riojase piirkonnas saab tutvuda kohalike veinikeldritega, kust mõningatel andmetel valmistatakse just Hispaania parimaid veine. Baskimaa on tuntud ka kui kvaliteetse siidri tootja, nii et miks mitte veeta meeleolukas õhtu siidrimajas koos maitsva söögi-joogi ning mõnusa muusikaga?

Puhtus. Bilbao on tuntud oma väga modernse infrastruktuuri poolest, kõigi suuremate linnadega on suurepärased ühendused. Bilbao metroo on aga juba omaette vaatamisväärsus. Selle kohta on tihti öeldud, et tegemist on ühe maailma kõige puhtama metrooga.

