Isamaaliste tundmustega Eesti kodanikuna on häbi, et Marina Kaljurand pole presidendivalimiste karussellilt veel päris maha hüpanud. Häbi on ka seepärast, et ametis olev vabariigi välisminister on inimene, kes eelmise aasta lõpul ütles Vene uudisteportaalile Interfax, et Eesti vabariigi valitsus ei kavatse Vebnemaa Föderatsioonilt nõuda okupatsioonikahjude hüvitamist.

Ja seda taustal, mil meie justiitsminister koos Läti ja Leedu ametikolleegiga oli allkirjastanud koostöömemorandumi, mille kohaselt kolm Balti riiki teevad ühiselt kompensatsiooninõude. Kaljurand andis represseeritutele sellega valusa kõrvakiilu. mitte lihtsalt ei ületanud oma volitusi. Kui tegu oli valitsuse toetatud väljaütlemisega, siis on häbi seetõttu veelgi suurem.

Häbi on ka lätlaste ja leedukate ees, sest taolised avaldused murendavad meie riikide ühtsust. Leedus korraldati juba viisteist aastat tagasi kahjunõude asjus rahvahääletus ja käidi välja ka tagasihoidlik rahaline mõõde – 20 miljardit dollarit. Lätis arvutati nõude summa välja hiljem ja see on 300 miljardit eurot.

Piinlik on ka seepärast, et Kaljurand kandis välisministrina Iraanis Eestit esindades hijabi, kuigi kohalik inimvabaduste eest võitlev liikumine palus sellest mõttest loobuda.