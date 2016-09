Väga tuttav arst, veel täpsemalt perearst ehk suisa minu isiklik arstitädi avaldas imestust seeüle, miks on tänapäeva eesti kirjakeelde sugenenud ohtrasti jutumärgistatud sõnu. Sõnu, mille funktsionaalne tähendus on nihkes. Kirjutad üht, aga mõtled teist. Üks põhjusi selleks on eesti kirjakeele trükipildine vaesus. Toimetused jäävad hätta sõnade kirjutamisega kursiivis, nad ei oska sõnu semantilise rõhuasetuse järgi välja tuua. Teiseks põhjuseks on konflikt kirjutamise ja kõnelemise vahel. Järjest rohkem antakse meil jutumärke edasi sõrmedega – või siis lisatakse oma lausele juurde „ääremärkus“, „nali“. Kuid on ka kolmas põhjus – mitte alati ei too uus tähendus enesega kaasa ka uut sõna. Tähenduse udukogu on, sõnast kui morfoloogilisest üksusest pole kogugi.

See pole nõnda üksnes eesti keeles. Samasugune probleem on põhimõtteline ka Ameerikas, kus jällegi räägitakse kodakondse uuest lepingust oma kodumaaga. Inglise keeli on päevakorral seega New Deal. Eestlasele on see võõras kas või ainuüksi seepoolest, et väga vähesed meist teavad, kes või mis on riigina nende partnerid.

Okupatsioonikord ei sõlminud minuga miskisugust lepingut ja kui ma tahaksingi uut lepingut Euroopa Liitu kuuluva Eesti vabariigiga, siis ma peaksin saama ju ka selgust selles, kui iseseisev see meie riik õieti on ja kuivõrd on ta riik. Pangu riik paberid lauale! Näidaku oma volitused ette! Ent ei! Riigile pole ma rohkemat kui maksumaksja ja alam. Me ei saa sõlmida riigiga mingit lepingut, sest me pole võrdsed. Ma ei teagi, kes see riik on. Asutus, haigla, rong – nendest saan ma aru. Riik aga – riik on ebamäärasus. Kuidas sa ebamäärasusega kokku lepid?