Üle 40 aasta vormel 1 juhtinud Bernie Ecclestone ei pruugi pärast omanike vahetust jätkata kungliku võidusõidusarja juhina.

Lähinädalatel saab F1 uue omaniku suure Ameerika meediakontserni Liberty Group näol. Uueks omanikuks saab meediamagnaat John Malone ning suurt rolli hakkab mängima ka ühe filmistuudio aseesimees Chase Carey.

Tulevased omanikud on pakkunud uut lepingut praegusele vormel 1 juhile Bernie Ecclestone'ile, kes pole aga kindel, kas ta soovib jätkata. "Ma arvan, et uus mees tahab kohe hakata häält tegema," sõnas juba 85aastane Ecclestone briti väljaandele Daily Mailile. "Kui mulle need muutused ja hääled ei meeldi, siis ma ütlen head aeg."

"Mulle on pakutud lepingut, et ma jääks ja aitaksin neid," lisas Ecclestone ajalehele The Times. "Kõik oleneb sellest, kas ma tahan seda teha. Eks aeg näitab."