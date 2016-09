Eelmisel nädalal välgutasid modellid Giulia Salem ja Dayane Mello Veneetsia filmifestivali punavaibal oma paljast kubet.

See suundumus paistab jätkuvat. Robin Thicke'i videost "Blurred Lines" seksisümboliks tõusnud Emily Ratajkowski ilmus New Yorgi moenädalale samuti püksikuteta. Modell ja näitleja, kes on varem kurtnud, et teda peetakse vaid ajudeta iluasjakeseks, hööritas fotograafide ees puusi ning näitas paljastavat kleiti iga nurga alt.