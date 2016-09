Paljud usuvad, et armastus on see, mis meie elule tähenduse annab. Ihu ja hinge värskendavad mõnusad sauna- ja basseinielamused, spaahoolitsused ja majutus populaarses Jurmala Spa hotellis kinnitavad seda kindlasti.

Spaapaketis kahele sisaldub:

- Kahekohaline tuba 1 öö

- Buffet hommikusöök kahele

- 1 hoolitsus mõlemale SPA menüüst

- Piiramatu sauna- ja basseinikeskuse kasutus

- Piiramatu jõusaali kasutus

- Soodustus hotelli katusebaaris "Seaside"

- Hommikumantlite kasutus

- Tasuta wifi

- Tasuta parkimine

Vaata täpsemalt SIIN!