Viis meest, kes armastavad õlut ja burgereid, kuid suudavad seejuures alati säilitada hea tuju ja humoorikuse, võtavad uues telesarjas ette tee terviseteadlikuma ja liikuvama eluviisi poole.

Kuigi nad kõik on tugevad töömehed, kelle kätes on mitme mehe ramm, on nende füüsiline vorm üllatavalt vilets. Nende bioloogiline vanus on tunduvalt kõrgem kui aastanumber passis. Nende toidulaud on ühekülgne ja igav. Aga nad ei tee sellest suurt probleemi. Tõelistele meestele ei meeldi kellegi pealesunnitud mõtted, sest nad teavad ise, mis on õige. Kuid tõelisi mehi ühendab üks joon – nad kõik armastavad väljakutseid ja nad kõik on võiduhimulised. Üks vääriline väljakutse ongi meie meeste elus parajasti puudu – treenida end elu tippvormi, et olla viie kuu pärast võimeline läbima maastikutriatloni.

Küsimus on, kas õllekõhu ja rasvapolstri taga on peidus tõelised mehed, kes julgevad vastu võtta senise elu suurima väljakutse. Kas nad suudavad kuue kuuga jätta hüvasti vanade harjumustega ja viia end nii heasse füüsilisse vormi, et läbida ränkraske maastikutriatlon? Ja veel tähtsam, kas viie kuuga saavutatu suudab mehi veenda tervislikuma ja liikuvama elustiiliga jätkama. Viis kuud, viis meest ja üks eesmärk.

"Tõelised Eesti mehed" alustab juba täna TV3 ekraanil kell 20, ent teeme siinkohal tutvust kõigi osalejatega.