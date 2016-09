Täna asub Rio paraolümpia poole teele jalgrattur Mari-Liis Juul, keda ootab Rios ees individuaalne maanteesõit ja grupisõit. Juuli jaoks on tegemist esimeste olümpiamängudega, kuhu pararattur sai kutse augusti lõpus.



Eesti Invaspordi Liidu presidendi Rainer Vakra sõnul on liikumispuudega sportlaste pääs paraolümpiale oluline mitte ainult sportlastele endile vaid Eesti spordi jaoks tervikuna.

“Väga hea meel on, et viimase hetke kutse Riosse sai just pararattur Mari-Liis Juul. Tegemist on sportlasega, kes on enda tõsiseltvõetavust erinevatel rahvusvahelistel võistlustel korduvalt tõestanud,” rääkis Vakra.

Ta lisas, et kindlasti on kõigi liikumispuudega sportlaste jaoks oluline saada olümpiamängude kogemus, et valmistuda nelja aasta pärast Tokios toimuvate paraolümpia mängude jaoks.



Mari-Liis Juuli sõnul on olümpial võistlemine iga sportlase unistus, mille poole järjepidevalt treenides püüeldakse. “Minu eesmärk eraldistardis on kindlasti parandada oma isiklikku kiiruse rekordit, mis on praegu 37 kilomeetrit tunnis. Võistlen mõlemal distantsil maailma absoluutsete tippudega,” rääkis Juul.