4. "Sooviksin joonistust dinosaurusest."

5. "Kolm punast M&M'si kommi. Ilma pakendita, lihtsalt kolm kommi. Üks mulle, üks mu tüdruksõbrale ja üks poolekstegemiseks sel puhul, kui meil öösel kõht tühjaks läheb. Ja voodile pilt peekonist. Mulle meeldivad pildid peekonist."

6. "Palun oma voodile pilti koerast, kes on riietatud kapteniks, aitäh!"

7. "Kas ma saaksin palun kella 6-ks oma voodile raamitud pildi Nicolas Cage'ist "Con Air'is"?"

8. "Kas te võiksite palun joonistada pildi sellest, kuidas ma teie arvates välja näen ja panna selle mu voodile, oleksin väga tänulik."

9. Hotelli vastus palvele: "Me ei suutnud leida Stegosaurust, aga saime Parasaurolophuse. Loodetavasti on see okei, sest Stegosaurusi liigub tänapäeval harva. Ettevaatust, ta näksab."