2011. aastal loodud Global Vehicle Trust’i eesmärk on pakkuda vaestele arengumaadele taskukohaseid sõidukeid erinevate asjade vedamiseks.

Nii loodigi Ox mudel, mida saab lihtsasti osadeks võtta ja maailma eri otstesse saata. Tootja sõnul kulub kolmel inimesel Ox’i lahti võitmiseks kuus ja kokku panemiseks 12 tundi. Ühte transpordikonteinerisse saab mahutada kuni kuus Ox’i.

Kuigi sõiduk kaalub vaid 1600 kg ning selle pikkus on 4,2 meetrit, on Ox’i kandevõime 1900 kg ning kauba jaoks on ruumi seitse ruutmeetri jagu. Kuna autot hakatakse peamiselt tarnima arengumaadesse, kus teeolud ei ole kiita või need üldse puuduvad, on masina kliirens pea 25 cm. Ox suudab läbida kuni 130 cm sügavust veekogu.

Mitmekülgset Ox’i, mida saab kasutada ka 13 inimese transportimiseks, viib edasi 2,2-liitrine turbodiiselmootor, mis on paaris viiekäigulise manuaalkastiga.