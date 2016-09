"Pilvede all" 13. hooaeg saab täna põneva stardi, kui selgub, mis ikkagi juhtus Urmase paadiga, kui Sirje ja Gunnar sellega merele läksid? Kas merelt pääsesid mõlemad või juhtus nendega midagi traagilist? Saatuslikku päeva ümbritseb saladuseloor, millest nüüd üritatakse kildhaaval selgust saada.

Eesti vaadatuim telesari "Pilvede all" alustab täna õhtul 13. hooajaga. "Mis juhtus merel Sirje ja Gunnariga?" – kevadhooaja lõpp jättis õhku mitmeid võimalusi, mis tänases osas vähemalt osaliselt selgemaks saavad.

Intriigid ja suhtesegadused, silmarõõmud ja olmemured ümbritsevad kõiki teisigi menusarja tegelasi. Mari ja Indreku leppimiseks andis kevadhooaja lõpp justkui lootust, aga kui tugev on nende suhe tegelikult, see selgub aja jooksul. Nagu seegi, kas Sandra on pildilt kadunud või tükib jätkuvalt Mari ja Indreku vahele.