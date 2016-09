Redditi rubriigi "Today I Learned" (täna sain teada ...) kasutaja Nitroneil on avastanud tööriista, mille olemust oleks patt ÕL Mehele lugejatele jagamata jätta.

Wikipedia andmetel oli lesbian rule (Lesbose joonik) ajaloos selline painduv ja painutatav joonlaud, mis tehtud tinast ja selleks, et mõõta ning kopeerida ehitusel ebakorrapäraseid kõverjooni.

Algselt tehti neid tööriistu pliisisaldusega tinast, mida leiti Lesbose saarelt.

Aristoteles on kasutanud seda joonikut kui metafoori, kõneldes sellest, kui tähtis on paindlikkus õiguse mõistmises. Ka hiljem kasutati seda mõistet siis, kui rõhutati, et seadus ja kohtupidamine peavad olema nõtked, paindlikud ja leplikud.

Tänapäeval kasutatakse ehituses ilmselgelt moodsamaid tööriistu. Aga mõte siinkohal ikkagi: kui sul on vaja meisterdades kopeerida mõne ebakorrapärase detaili kuju, siis saad võtta appi jupikese jootetina.