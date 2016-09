Vene uusrikas läheb hambaarsti juurde ja avab suu. Suu on täis kullast, plaatinast ja briljantidest kunsthambaid, kõik plommid on aga safiiridest.

"Teil on kõik korras," ütleb arst, "mis teil veel vaja on?"

"Ma tahaksin suhu signalisatsiooni paigutada!"