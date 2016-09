Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak ütles Õhtulehele, et seoses eilses MM-valikmängus Bosnia ja Hertsegoviina käest saadud 0:5 kaotusega toimub alaliidus neljapäeval erakorraline koosolek.

Õhtulehe küsimus: "Kas jalgpalliliit kaalub Magnus Pehrssoni teenetest loobumist? Kui ei, siis miks mitte?"

Pohlaku vastus: "Oleme kutsunud homseks kokku vastava valdkonna eest vastutavate inimeste koosoleku loomaks täpsemalt pilti olukorrast. Järgmise nädala jooksul kuulame ära võimalikult palju asjaosaliste hinnanguid, et peale seda istuda enne ülejärgmise nädala juhatuse koosolekut laiemas ringis maha ja valmistada ette konkreetne ettepanek juhatusele, kuidas praegusest olukorrast edasi minna.

Olen ka ise emotsionaalne, aga suurte otsuse tegemiseks on vaja külma pead ja laia arvamuste spektrit. Kui juhatus otsustab, et Magnusega edasi minna ei ole mõistlik, peame ju kohe paika panema ka selle, kes tema asendajaks saab, sest järgmised mängud on ukse ees."