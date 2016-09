Hiinlasest vanaisa Liang Xiang paneb endast märgatavalt noorematele meestele lati kõrgeks. Kui tahame olla temavanuselt samasuguses vormis, siis peame ilmselt kõvasti pingutama ... Tema lugu ja fotosid vahendas Trendzified.

Liang Xiang teadis, et kui ta tahab Dakari rallil osaleda, peab ta tegema oma elus järske muudatusi. Ning on nüüdseks kõvasti treeninud, et saada Dakari ralli kõige vanemaks hiinlasest osalejaks. Too offroad-seiklus toimub igal aastal Lõuna-Ameerikas ja võistlejad üle terve maailma rallitavad tsiklite, ATV-de, autode ja veokitega ülirasketes tingimustes.

61-aastane Xiang pani kümme aastat tagasi oma äri maha, et keskenduda vaid trennile. Vanaisa on näidanud oma ideaalset keha ja tõestanud, et inimene pole kunagi liiga vana, et olla vormis.