Tallinlanna Heidi ostis taaskasutuspoest raamatu "Ilusad tüdrukud ei kuku taevast", mille vahelt leidis 1999. aasta juulis klõpsatud foto kolmest lapsest. Neiu loodab sotsiaalmeedia abiga pildil olevad inimesed üles leida, et foto neile tagastada.

Heidi usub, et raamatu omanik kasutas fotot järjehoidjana ja kui teose ära andis, unustas ta pildi sinna. "Tundus, et raamat ei ole just hiljuti müügile viidud ning ma ei raatsinud pilti ära visata. Sotsiaalmeedia kaudu on omanikku vast võimalik leida," on neiu lootusrikas.

Hea lugeja, kui tunned fotol oleva sõbra ära, anna sellest meile teada: online@ohtuleht.ee.