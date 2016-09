Uuringu käigus leidsid teadlased, et suitsetaja ajus toodetakse 15-20% vähem dopamiini kui mittesuitsetaja ajus.

Sigaretid võivad kurnata su aju samamoodi nagu su keha. Ajakirjas Biological Psychiatry avaldatud värske uuringu teatel võib suitsetamine vähendada su dopamiinitaset – dopamiin on aju virgatsaine, mis on seotud hüvituse tundega.

Head uudised: see enesetunne ei kesta tõenäoliselt nii kaua, kui sa ise arvad, märgib Men's Health .

See on üks põhjustest, miks sigaretid võivad olla nii sõltuvusttekitavad. Ülalnimetatud ajakirja toimetaja ja Yale'i ülikooli meditsiinikooli professori John Krystali teatel aktiveerib nikotiin su ajus need retseptorid, mis vallandavad dopamiini ja see tekitab sinus naudingutunnet.

Aga pärast seda, kui oled koni kustutanud, kukub su dopamiinitase tagasi oma tavalisele tasemele, mistõttu sa tunned end üsna kehvasti. Tulemuseks on Krystali sõnul see, et sa tunned motivatsioonipuudust, võimetust keskenduda või oled lihtsalt tujukas.

Niisiis hakkad sa ootama järgmist sigaretti, et saada seda dopamiinilaksu ja tunda end paremini.

Aga kui sa selle kombe maha jätad, siis ei saa sa enam neid ekstra dopamiinikoguseid. Virgatsaine tase püsib madalana. Tulemuseks on see, et seesama kahe sigareti vahel tuntav blaa-tunne venib pikema aja peale ja tekivad dopamiiniga seotud võõrutusnähud nagu ärrituvus ja kurnatus.

Lisa sellele võõrutuse füüsilised nähud – peavalu, köha ja kõhuvalu – ja see loobumise protsess tundub lõputu.

Aga uuringu kohaselt on nii, et pärast kolme kuud ilma sigarettideta hakkab endise suitsetaja aju tootma täpselt samapalju dopamiini, kui seda teeb mittesuitsetaja oma.

See tähendab, et loobumisjärgne dopamiinitaseme langemine pole püsiv seisund – kui elad üle need esimesed paar kuud, siis läheb Krystali sõnul kergemaks.

Vahepeal aga püüa leida teisi hüvituse tunde allikaid, mis muidu su dopamiinitaset tõstavad. Ehk ühenda oma aju teiste, tervislikumate dopamiiniallikatega, selmet sigareti järgi haarata.

Näiteks: mitmete uuringute teatel tõstab dopamiinitaset füüsiline aktiivsus ja isegi 20 minutit keskmiselt intensiivset trenni päevas võib selle töö ära teha.

Ka töötab hästi seks, sest orgasmi ajal käib sinust üle üks suurem dopamiinilaine.