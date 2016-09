Selle suve kõige võimsam comeback kuulub vaieldamatult 52-aastasele tsirkuselegend Vello Vaherile, kes pani USA vaadatumas telesaates ahhetama ka kõige karmimad kohtunikud. Me teame, mis juhtus talendisaate laval, aga näeme esimest korda, kui napilt kõik tegelikult läks.

"Veel kaks nädalat enne viimast esinemist lõi mul Eestis jälle valu selga ja ma käisin kaks korda süsti tegemas. Tegelikult polnud ma üldse sada protsenti kindel, et suudan laval numbri esitada. Selles valguses on kõige tähtsam, et ma tegin selle ära," seletas akrobaat Vello Vaher hiljut Õhtulehele, kuidas ta saates "America’s Got Talent" seljaprobleeme trotsides peaaegu poolfinaali oleks jõudnud.

"Ma andsin endast kõik ja rohkemat poleks ma suutnud," arvas Vaher, et kuigi ta ameeriklaste talendisaate poolfinaali ei pääsenud, õnnestus tal etteaste hästi.

Ainult viimaste sekunditega oma esitusest, kui Vaher spetsiaalse abivahendiga suuga köiest kinni hoides sellega kõrgustes kiikus, pole mees rahul. Vaher selgitab, et köis, millest ta suuga kinni hoidis, oleks pidanud olema kõrgemal.