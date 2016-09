Keskerakonnast korduvalt välja astuda lubanud Karilaid on varemgi silma paistnud heitlikkusega – kord toetab ta sotse, siis kohtub Jõksiga, ja ta on avalikult ka EKRE suur sõber, kirjutab oma juhtkirjas Keskerakonna häälekandja Kesknädal, ajalehe hinnangul on kogu garantiikirja-skandaal mõtlematult suureks puhutud.

Karilaiu enesekindlus võib tuleneda sellest, et ta ei tee pikki plaane erakonda jäämiseks, vaid erakonna vahetamiseks. Praegugi on ta ju Riigikogus vaid Kalev Kallo asendusliige. Võib juhtuda, et 2019. aasta Riigikogu valimistel näeb Karilaid endale soodsamat võimalust reitingut kasvatava EKRE ridades.

Jaanus on kahtlemata inimene, kes armastab lihtsalt barrikaade ja lehvivaid lippe, tõdetakse juhtkirjas.