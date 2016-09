Ostjad on uue Opel Astra hästi vastu võtnud - tänaseks on Euroopas tellitud juba üle 250 000 viieukselise versiooni ja Sports Toureri.

"Kergem, nobedam ja juhtimisega seotud stressi vähendavate tehnoloogiatega – selline on meie uus Astra," ütleb Opeli tegevjuht Karl-Thomas Neumann. "Lubasime tõeliselt menukat väike-keskklassi autot – ja me täitsime oma lubaduse. Antud segmendis haruldasi uuendusi pakkuvad uue põlvkonna Astra ja Astra Sports Tourer on taas müügihitid."

Nii viieukseline versioon kui ka Sports Tourer põhinevad uuel kergel konstruktsioonil, mis võimaldas vähendada auto kaalu kuni 200 kg. Uue mudeliga jätkab Opel ka oma traditsiooni teha luksuslikematelt mudelitelt pärit uuenduslikud tehnoloogiad laiemale tarbijaskonnale kättesaadavaks. Uue Astraga tõi Opel väike-keskautode segmenti uuenduslikud adaptiivsed IntelliLux LED® maatrikstuled. See tuledesüsteem võimaldab sõita maanteedel mittepimestavate kaugtuledega, tõstes seega kõikide liiklejate turvalisust ning muutes ka Astra juhi elu mugavamaks.

Juhti toetavad veel arvukad abisüsteemid, mis põhinevad ülimoodsal Opel Eye esikaameral - alates täpsest liiklusmärkide tuvastussüsteemist ja sõidureast kõrvalekaldumise hoiatussüsteemist koos aktiivse trajektoori korrigeerimise funktsiooniga kuni otsasõiduohu hoiatuse ja automaatse hädapidurduseni.

Ja kõigele eelnevale lisaks pakub Astra Sports Tourer midagi uut ka mugavuse vallas: esmakordselt saab Opeli mudeli pagasiruumi avada ja sulgeda ilma võtme või kaugjuhtimispuldita. Piisab jalaviibutusest tagakaitseraua all ning tagaluuk avaneb või sulgub automaatselt.