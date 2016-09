Lõuna-Aasias asuv India on vastuoluline koht – seda armastatakse või vihatakse. Mis on Indias nii põnevat ja erilist? Aurinko vastab!

Mõnus koht soojamaareisiks. Üldiselt jaguneb India kliima kolmeks hooajaks: kuum, vihmane (mussoonid) ja jahe. Parim külastusaeg on novembrist veebruari keskpaigani. Just sel ajal on täiuslik Goa kaunites randades päikese käes vedeleda ja kasta varbad sooja ookeanivette.

Toredad inimesed. Indialased on avatud, muretud ja sõbralikud. Boonuseks on ka nende hea inglise (ja vene) keele oskus.

Tugevad kontrastid. India on kontrastide ja ootamatuste maa, mis on tulvil kirkaid värve, tänavatel kaikuvat Bollywoodi muusikat ning vürtsikaid aroome. Kõik on kõrvuti – suurim vaesus ja ülim luksus.

Kaos. Euroopa korrapärast sattuda India kaosesse on huvitav kogemus. Tänavad on rahvast täis (ikkagi rahvaarvult teine riik maailmas), autojuhid signaalitavad ja viibutavad rusikat, pühad loomad lehmad jalutavad tänaval ringi. Võta vastu väljakutse, et jääd selles kaoses rahulikuks – see on värskendav!

Hinnatase on madal. Indias (ja enamikus Aasiast) on hinnatase üsna madal – seega võid arvukates kauplustes, turgudel ja maitsva toiduga restoranides lubada, mida hing ihkab. Samuti saad vägagi mõistliku summa eest ööbida luksuslikus hotellis.

Ülimaitsev toit. Indialased armastavad toitu, nad teevad seda hoole ja kiindumusega. Kui Sulle meeldib vürtsikas toit, siis on India kindlasti koht, mida külastada. Kui Sulle aga vürtsikas toit ei istu, pole sellestki probleemi – restoranis tuleb kokkadele lihtsalt toonitada: vähe vürtsi, vähe vürtsi! Ja kui satud juba vürtsikat toitu sööma, siis väike nõuanne selleks puhuks: ära vett peale joo, see paneb suu veel enam õhkama!

Igavese armastuse sümbol. Vaatamata ülitihedale asustusele on Indias rohkesti kauneid paiku ning suurejoonelisi ajaloolisi mälestusmärke, millest paljud on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse (kokku 6 looduslikku objekti ja 23 kultuurilist objekti). Üheks seitsmest moodsast maailmaimest on aga riigi põhjaosas asuv Taj Mahal, mida nimetatakse igavese armastuse sümboliks ja mille ehitas India suurmogul Džahan oma abikaasa mäletuseks. Viimane suri 1630. aastal neljateistkümnenda lapse sünnitamisel. Ehitus kestis enam kui 20 aastat ning selles osales üle 20 000 inimese.

Veidike põnevat Taj Mahali ajalugu: suurmogul tahtis olla kindel, et need meistrid ei saaks enam kunagi samasuguseid asju teha. Lepingus oli kirjas, et nad saavad palju raha ja hüvesid, kuid nende sõrmed lüüakse pärast kaunistuste tegemist maha.

Aitad inimesi ja majandust. Suur osa indialastest elatub turismist, nii et külastavad ja seal raha kulutavad turistid on indialastele hädavajalikud, et eluga hakkama saada.

Hindad elu ümber. Indiasse kas armutakse ja tullakse tagasi üha uuesti ja uuesti või käiakse vaid kord, et oma silmaga näha kogu seda virvarri, mida raamatutest loetud ja filmidest nähtud. Üks on aga kindel: Indiast lahkudes oled oma elu ümber hinnanud ja tead, et tegelikult on meil Eestis väga hea elu.

