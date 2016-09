Eesti suurim muusikakonkurss Eesti Laul tuleb taas ning tänavu on konkursi tingimustes mitmeid muudatusi. Kui varem said konkursil osaleda vaid Eesti autorid, siis tänavu on võimalus ka välismaistel laululoojatel.

Välismaa autorid tohivad olla laulu kaasautorid juhul, kui vähemalt pooled laulu loojatest on eestlased või Eesti Vabariigi residendid. Sealhulgas ei piisa sellest, kui ainult sõnad on kirjutatud eestlaste poolt. Täna avaldatud reeglite kohaselt peab laulu muusika autorite seas olema kindlasti vähemalt üks eestlane või Eesti resident.

"Avame ukse välismaa autoritele esialgu ettevaatlikult, et meid ei ujutataks üle šabloonse popmuusikaga, millel pole Eestiga mingit seost," selgitab produtsent Mart Normet. “Piiride avamise mõte seisneb selles, et rikastada meie muusikat, segada verd, tuua sisse uusi ideid, pakkuda meie laulukirjutajatele uusi võimalusi. Märksõnaks on koostöö."