Eilsel eesistungil pani kohtunik lõpuks paika istungi aja, kus mõistetakse kohut koomik Bill Cosby (79) üle, keda süüdistatakse vähemalt kolmes seksuaalse ahistamise juhtumis.

Cosby on kõigi süüdistusi eitanud sellest hetkest, kui need üldse avalikkuse ette ilmusid. Nüüd on siiski selge, et 7. juunil 2017 kohtuistung tõesti ka aset leiab, avaldas CNN.

Tegemist on esimese korraga, kui staaril tuleb oma tegude eest vastutada, kuigi tegelikult on viimastel aastatel välja ilmunud üle 50 naise, kes süüdistavad teda seksuaalse ahistamise juhtumites, mis leidsid aset nelja möödunud aastakümne vältel.

Istungile ilmus armastatud koomik koos saatjaga, kes teda käest kinni hoides juhatas, kuna Cosby nägemine on viimasel ajal väga kehvaks jäänud ja iseseisvalt ta väga hästi enam liikumisega hakkama ei saa.