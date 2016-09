Bosnia ja Hertsegoviina peatreener Mehmed Bazdarevic ütles peale 5:0 võidumängu Eesti vastu, et kohtumise eel oli väike hirm ja seetõttu valmistuti kohtumiseks äärmiselt tõisiselt.

"Absoluutselt kõik mängijad olid kohtumiseks väga tõsiselt valmistunud, sest teadsime, et vastas pole kerge võistkond. Õnneks suutsime vajalikud väravad ära lüüa ja kindla võidu võtta. Olen mänguga rahul," sõnas Bazdarevic kohalikule meediale.

Neljanda värava autori Vedad Ibisevici sõnul sai meeskond sellest mängust vajalikku infot. "Loomulikult olen tulemusega rahul, me mängisime hästi. See on hea alus, kust edasi minna. Just nii me peaksimegi kogu valiksarja mängima."