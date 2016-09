Augustis köitsid kinnisvaraportaali City24.ee külastajaid eksklusiivsed korterid ja majad. Tõenäoliselt tekitas rekordiliselt vihmane puhkuste periood igatsust mugavuse ja luksuse järele.

Korter, Tallinn, 112 200 EUR

Eksklusiivselt kujundatud ja omanäolise sisustusega kahetoaline korter Tallinna kesklinna piiril. Stiilne elutuba on avar ning sealt pääseb päiksepoolsele rõdule, kus nautida vaadet rohelusse ning maja sisehoovi. Koostöös sisekujundajaga on kvaliteetse siseviimistlusega korteris kasutatud ainult parimaid ja kvaliteetseid materjale, mis on valmistatud eritellimusel.

http://www.city24.ee/et/kinnisvara/6647794