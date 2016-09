"Ära pane asju auto katusele. Kui on tõesti vaja, siis pane need tuuleklaasile või kapotile, sest nii näed sa neid auto seest," soovitab Redditi elunippide rubriigis Trymas.

Kommentaarides meenutab mitu inimest, kuidas nad on unustanud auto katusele oma sülearvuti ja siis minema sõitnud. Ühel jäi kotis olnud arvuti kukkudes terveks, teisel aga purunes kildudeks.

Sülearvuti, rahakott, võtmed, seljakott, poest ostetud mahlapakk – nii mõnelgi meist on olnud hetki, kus oleme neid "korraks" auto katusele toetanud, siis autoukse avanud, sisse istunud ja minema sõitnud. Vahepeal juhtub imesid ja ese jääb tasase sõidu puhul katusele sihtkohani püsima, teinekord õnnestub mahapudenenud asi hiljem üles leida. Aga fakt on see, et autokatus ei ole erinevate esemete ladustamiseks hea koht.