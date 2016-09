Juba varasemalt on Manchester Unitedi legend Paul Scholes öelnud, et Inglismaa kõrgliiga on igav ja tase aastatega langenud. Nüüd tuli endine poolkaitsja välja uue avaldusega, väites, et enam-vähem maailma tasemel jalgpallureid on Premier League´is vaid üksikud.

"Inglismaa kõrgliigal oleks vaja suurt kvaliteedi tõusu. Peale Sergio Agüero, Kevin de Bruyne ja David Silva, pole siin tasemel mängijaid. Kõik tipud on mujal liigades," sõnas Scholes.

"Parimad mängijad on Hispaania liigas, Müncheni Bayernis või Juventuses. On jutte olnud suurtest nimedest nagu Gareth Bale, aga nad ei tule siia. Lionel Messi ja Neymari sugustest mängijates võime vaid und näha."

"Mõned inimesed ütlevad, et Premier League on kõige tugevam. Arvan, et Hispaania liiga on konkurentsitult kõige tugevam. Sakslastel on paremad meeskonnad. Isegi Itaalia liiga on tugevam - Juventus võidaks mängeldes kõiki Inglismaa meeskondi," teatas 41-aastane Scholes kindlalt.