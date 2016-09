Eesti väikelinnasid kimbutab üle aastate tõsine müügisolevate korterite nappus- praeguse müügitempoga jagub kortereid vähem kui pooleks aastaks.

Ilma viie suurema linnata (Tallinn, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve) tehti Eesti maakonnakeskustes augustis 186 korteriomanditehingut. Samas on kokku nendes linnades vaid 828 korteri müügipakkumist, mis tähendab, et nn laojääki jagub vaid 4,5 kuuks ja see väheneb pidevalt.

Pindi Kinnisvara eluruumide vahendusvaldkonna juht Annely Sermat ütles, et ka väikelinnade elanike elatustase tõuseb pidevalt ja võimaldab kinnisvara soetada. „Hetkel on kujunenud suisa probleemiks, et ostuhuvi on suur, kuid uusi müügipakkumisi lisandub vähe. Põhjus on lihtne- väikelinnade korterite hinnad ei ole nii atraktiivsed, et neid müüa, pigem otsitakse pinna vabanemisel mõni tuttav üürnik sinna elama,“ lisas ta.

Sermati sõnul on suureks erandiks Ida-Virumaa, kus on vaba jääki ülearu palju. „Paraku on seal trend vastupidine- linnad valguvad tühjaks ja korterid oma liigmadala hinna ja kõrgete kommunaalkulude tõttu on juba elanikele koormaks kaelas,“ lausus ta.

Näiteks Kohtla-Järvel on 580 korteripakkumist, samas on linn kaotanud alates 2000. aastast ligi 12 000 elanikku (2000. aastal 47 600 in, 2016. aastal 35 900 in).