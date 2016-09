Kui sajandi vanuste rõivaste puhul ei teki mingit kahtlust, et tegemist on just nii vanade riietega, siis kingadega on sootuks teine lugu.

See ei tähenda, et kingamood poleks aja jooksul üldse muutunud, vaid hoopis seda, et enamik stiile, mida viimase 100 aasta jooksul on naised kandnud, on poodides olemas ka täna.

Näiteks võib tänaval näha naisi, kes kannavad täpselt samasuguseid kingi nagu kanti 20ndatel ja 30ndatel, kuid ilmselt pole nad neid mõnest muuseumist pihta pannud, vaid nende jalavarjud on kõigest mõne aasta vanused ja pärit kuskilt kingapoest.



Vaata juuresolevast videost juba täpsemalt, millised kingad, mis kümnendist pärit on ning kui palju ajaloolisi kingi sinu kingakollektsiooni kuulub!