Hoolimata sellest, mis su mehele meeldida võib - siin on sulle portaali Womens Health poolt seitse märki, et oled voodis uskumatult hea...

Füüsiline märk sellest, et mees on tõsiselt sees. Võta seda nii - mees hoiab käes midagi väga hinnalist -sind! Ta loodab, et see hetk ja tunne jääks kestma.

2. Ta tahab seda uuesti teha...

Kui oled ta keha ja aju vallutanud, siis ei saa tal sinust kuidagi küllalt, vaid ihkab veel, veel, veel...

Juba lihtne mõte seksist sinuga - see on talle nii erutav, et tahab seda kohe uuesti!

3. Ta flirdib sinuga ka peale seksi

Väga oluline märk on ka see, kui ta ei suuda sind pärast ühet unustada, vaid flirdib sinuga mõnusalt.

Paljud mehed tunnistavad, et pärast imelist seksi saadavad nad naistele eriti vürtsikaid ja armsaid sõnumeid.

4. Ta tahab kogu aeg füüsiliselt su lähedal olla või käega puudutada.

See on märk suurepärasest seksist, kui ta muutub pärast seda füüsilisemaks. Ta tunneb erutust ja tal on raske sinust eemale end hoida. Verbaalselt võib ta seda näidata sulle tekstisõnumitega.

5. Ta ütleb sulle, et SEE oli imeline...

See on ju päris ilmne, et kui kutt teatab sulle, et olid hämmastav, siis seda sa ka olid! Ära hakka komplimenti kuidagi väänama, vaid võta see parem südamesse ja nurru voodis kiitusest nagu kassike.

Mehed ei kiida, et olla viisakad. Ta kiidab, sest tahab seda veel kogeda.

6. See oli sinu jaoks super!

Nagu on kombeks öelda - tangot tantsitakse kahekesi...

Kui seks oli sinu jaoks kummaline ja ebamugav, siis tõenäoliselt tundis seda ka tema. Kui tundsid kuuma ja põletavat kirge, siis nautis tõenäoliselt temagi seda mõnu!

7. Ta õpib uusi trikke

Enamus mehi on juba looduse poolt nii seatud, et nad on võistlushimulised. Kui pakud talle midagi erakordset, siis tunneb ta vajadust ka sind üllatada. Ehk isegi šokeerida...