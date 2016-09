Kas eelistaksid kuumale higisele kehale voodilinade vahel külma ja elutut masinat? Kui sa praegu vastasid eitavalt, siis peagi võivad sinu seksuaalsed eelistused muutuda.

Nimelt ennustavad robotiehitajad, et nende tipptehnikat täis võsukesed on peagi voodis nii võimekad ja entusiastlikud, et inimestevahelised ühted hakkavad hääbuma, kirjutab Metro.

Maastrichi ülikoolis tegutsev robotiekspert David Levy märkis, et 2050. aastaks on üsna tavaline, et majapidamises on seksirobot. Selleks ajaks olevat seksirobotid sama elementaarsed nagu tolmuimejad või televiisorid.

Ka Iowas Kirkwoodi ülikoolis töötav robotiekspert Joel Snell tõi välja päris mõjuvaid põhjuseid, miks on tulevikus seks masinaga etem kui inimesega. "Seksirobotid on programmeeritavad ja seetõttu saab igaüks nad seadistada täpselt oma vajaduste järgi. See on ka põhjus, miks seks robotiga võib tekitada sõltuvust. Seksirobotid on alati valmis tegutsema ja ei ütle kunagi vahekorrast ära," selgitas Snell.

Hea lugeja, kas sina prooviksid seksiroboti ära?