Nii näiteks viitab suure tõenäosusega tema truudusemurdmisele see, kui ta:

Väidetavalt on võimalik sellest aru saada mehe käitumise ja selle muutumise järgi, kirjutab veebiportaal Relative Life.

Kuidas saada aru, et mees ei ole enam sulle truu ning suure tõenäosusega petab sind kellegi teisega?

2. nõuab ühtäkki rohkem privaatsust. Näiteks, kui ta enne jagas lahkelt sinuga oma arvuti, telefoni või e-maili salasõna, siis nüüd on ta need ära vahetanud ning keeldub sulle uusi andma.

3. töötab varasemast palju rohkem ning veedab üleüldse koduseinte vahel vähem aega kui varem.

4. käitumine on kahtlane. Näiteks läheb ta enda sõnul tööle, kuid sa ei saa teda töönumbrilt kätte, talle on tekkinud juurde asju, mida sina ei ole talle ostnud ning sa ei mäleta, et ta oleks ise endale midagi sellist kunagi ostnud.