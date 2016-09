Lõbusõidulaev õõtsub avamere lainetel.

"Daamid ja härrad," kostab

kõlaritest kapteni hääl. "Just põrkasime kokku jäämäega ning paari minuti pärast vajume vee alla. Mul on teile üks hea uudis ja üks halb uudis. Hea uudis on see, et maani on vaid sada meetrit…"

Kõik ohkavad kergendatult.

"…ja halb uudis on see, et maani jõudmiseks tuleb minna sada meetrit allapoole."