Kes kunagi on harrastanud veidi aktiivsemat seksi, teab, et see on südamele omamoodi väljakutse. See ei pruugi aga olla sugugi kõigile hea uudis.

Michigani osariigi ülikooli teadlased otsustasid välja selgitada, kui hea on seks südamele. Tulemused võivad naistele rõõmu teha, meestele aga mitte nii väga, kirjutab Redbook Magazine.

Tulemuste saamiseks küsiti rohkem kui 2200 naiselt ja mehelt vanuses 57 kuni 85 eluaaastat infot nende seksuaalse aktiivsuse kohta. Seejärel võrreldi tulemust nende tervisenäitajatega ning kuidas aktiivne voodielu mõjutab südame-veresoonkonna riskitegureid.

Selgus, et mida rohkem vanemad naised seksivad ja mida rohkem nad sellest mõnu tunnevad, seda tervem on nende süda. Teadlased väidavad isegi, et rohke seks kaitseb naisi südame-ja veresoonkonna haiguste eest.

Kui naised võivad terviseks seksida, siis vanematele meestele võib linade vahel hullamine hoopis saatuslikuks saada. Nimelt näitasid uuringud, et mehed, kes seksivad vähemalt korra nädalas, on kaks korda suurem tõenäosus haigestuda mõnda südame-ja veresoonkonna haigusesse või saada üleüldse infarkt. Põhjuseks on teadlaste sõnul see, et vanemad mehed kasutavad tihti vahendeid, mis ei lase neil voodis häbisse langeda ja need lihtsalt koormavad südant, mis ühel hetkel ütlebki üles.