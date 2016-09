Ajakirjanik Alo Lõhmuse ettepanek kulutada Eesti iseseisvuse 100. juubeli pidustusteks mõeldud raha hoopis haigekassa puudujäägi katmiseks pani kommentaariumi kihama.

"Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamisele kulutab riik 24 miljonit eurot, haigekassa mitteplaneeritud miinus on täpselt sama suur. Ehk oleks õige jätta suurejoonelised juubelipidustused ära ning ravida selle asemel Eesti inimesi - neid, kelle jaoks ju vabariik on loodud? See oleks sama ilus ja tark samm nagu Keila kunagine otsus ehitada järjekordse vabadussamba asemel Vabadussõja võidu mälestuseks hoopis koolimaja," kirjutas Lõhmus Facebookis.

Lõhmuse ettepanekul on toetajaid, kuid arvatakse ka seda, et riigi suur sünnipäev vajab tähistamist. Üldiselt ollakse nõus sellega, et piirata tasub ainult eliidile mõeldud pidustusi. Kogu rahvale mõeldud üritused aga peaksid alles jääma, sest Eesti vabariigi 100. aastapäev on oluline aatelisuse seisukohast.