Tolle redelihakatisega on nii, et minu mäletamist mööda toimetas kadunud isa selle hõlma all oma Jõgeva töökohast 1984. aasta paiku välja. Aga naabritel on vist teistsugune arvamus, igatahes veavad nad seda järjekindlalt oma kuuri ja pärast nende hiljutist remonti on redelike kadunud. Võimalik, et see redel on tõesti hoopis nende jagu ja ehk on hoopis neil sellega mingeid mälestusi. Olen alati unustanud selle asjanduse päritolust ja kuuluvusest nendega kõnelda ja ega näeks mõtet sellise lapitud astmega redeli pärast nendega jaurama hakata kah. See on ka päris lühike ning okste lõikus on alati üks igavene küünitamine, igale poole ei ulatugi ja tuleb hoopis latva ronida.

August 2016. Siinkirjutaja vaatab aias kasvavaid õunapuid, millele on suve jooksul kasvanud inetud pikad vesivõsud. Seni on nende kõrvaldamiseks kasutatud üht igerikku, vana, lapitud ja lühikesevõitu nõukogude päritolu treppredelit, mis on olnud kaheperemajas ühiskasutuses.

Järgnev töökirjeldus sobib ilmselt ideede andjaks kõige rohkem järgnevates olukordades ja sellistele meestele: pühapäeva hommikul ärgates pea tuikab ja on täiesti tühi, samas valitseb seal kohusetundlik tõdemus, et samal päeval peab õunapuu lõigatud või köögilagi värvitud saama, redelit pole ja büdžett hetkel sellist osta kah ei võimalda. Kindlasti pole keelatud sellist treppredelit ka paremini teha.

Vaatan ehituspoes treppredelite hindu. Iseenesest need väga kallid pole, vähemalt need keskmist mõõtu. Aga tükk aega pärast palgapäeva oleks sihukese soetamine ikka rahakotile veidi koormav. Seda enam, et eestlasena tahaksin muidugi seda kõige vingemat, kõrgemat ja multifunktsionaalsemat. Ehk kallimat.

Tekib mõte: aga ehk teeks sellise metallredeli ise? Hangiks alumiinium-nelikanttoru, võtaks kohaliku kutsehariduskeskuse kah kampa ning teeks selle ühe korraliku DIY-projektina (do it yourself – tee ise) spetside käe all. Jooniste ja õigete töövõtetega.

Kutseka inimestele mõte koostööst ja Eesti meeste tööõpetuse alasest harimisest meeldib. Aga konkreetselt redeli projekti ei pea nad väga rentaabliks.

"Ise ka kodus usin ehitaja ja nikerdaja, kuid kardan, et alumiiniumredeli ostaksin siiski poest," märgib tehnikavaldkonna juhtõpetaja Veiko.

Uuesti ehituspoes ringi vaadates pean tõdema, et tal on ilmselt õigus. Sedasorti alumiiniumit igast ehituspoest ei leia. Aga DIY-projekti puhul peavad materjalid olema lihtsasti kättesaadavad. Ning üldkokkuvõttes läheks materjalide ja töövahendite peale üsna soliidne summa ehk projekt "Teen ise samasuguse redeli, aga odavamalt" ei pruugiks sugugi selliseks osutuda. Sest eks ajakulu ka ju maksab.

September 2016. Vahepeal meelest läinud vesivõsud torkavad ühel päeval valusalt silma. Laenan sõbralt metallredeli ja toon selle koju. Aga autoroolis turgatanud mõte ei anna rahu: redelit läheb nagunii vaja, mul PEAB sihuke majapidamises olema, PEAN selle ise tegema ja teen puust, voh.

Tehtud-mõeldud. Projekt sündis töö käigus ja ehituspoodidesse materjalide järgi minnes oli lõpptulemusest väga udune ettekujutus. Nii sobib järgnev töökirjeldus ideede andjaks ilmselt eeskätt kõige rohkem järgnevateks olukordadeks ja järgnevates olukordades meestele: pühapäeva hommikul ärgates pea tuikab ja on täiesti tühi, samas valitseb seal kohusetundlik tõdemus, et samal päeval peab õunapuu lõigatud või köögilagi värvitud saama, redelit pole ja büdžett hetkel sellist osta kah ei võimalda. Kindlasti pole keelatud sellist treppredelit paremini ja korralikumalt teha.

Vajad: viit 2,5-3 meetri pikkust 4,5x4,5 prussi (soovitavalt sirgeid), umbes kolme 2,5 m pikkust 1,5 cm paksusega lippi, 4,5 ja 7 cm pikkusi kruvisid, kaheksat 4,5x4,5 nurgikut, väikseid väravahingi, umbes 1,5 m koormarihma, viimistluseks puidukaitsevahendit. Tööriistad: mõõdulint, pliiats, 90-kraadi nurgik, käsi-, ketas- või tikksaag (aga siis pika ning suure hambaga teraga), akutrell, pintsel.

***

Lähimas puidupoes on lemmikmaterjaliks osutunud 4,5x4,5 peenprussid otsa saanud. Nurga taga vedelevad vaid väljapraagitud. Et aga aega teise linna otsa teise puidupoodi minekuks parajasti pole, asun ohates praakprussidest sirgemaid välja otsima. Teades, et ega siit head nahka ikka saa. Kõik prussid on kõverad, kuid katsun välja valida sellised, mis on seda enam-vähem ühes suunas ehk pole "propelleris". Etteruttavalt võin öelda, et kartused polnud asjatud. Kuid hea külg on see, et praakprussid on märkimisväärse allahindlusega ja kulu neile saab olema kümmekond eurot ehk kogu projekt läheb maksma paarkümmend. Et sõbra redelist kah kasu oleks, kasutan seda kokkuvolditud kujul tööalusena.

undefined (Vidrik Võsoberg)

Mulle meeldivad ümmargused numbrid. Esialgse idee kohaselt on treppredeli põhikonstruktsiooni pikkuseks 2,5 m, redel on keskelt 0,5 m lai ning astmete vahe on 30 cm. Mis sellest ideest sai, selgub peatselt.

undefined (Vidrik Võsoberg)

Kruvin väljalõigatud talad nurgikutega kokku. Ülalt saab konstruktsiooni laiuseks 50+4,5+4,5. Alumise osa lahendan metallredeli stiilis ehk paigaldan sinna laiema ehk 80 cm tala. Reeglina tehakse puitredelid muidu alt laiemad ja ülalt kitsamad. Nurgiku ja prussi keskele lasen kruvid akutrelliga n-ö otse, servadesse puurin eelnevalt augud ette.

undefined (Vidrik Võsoberg)

Töö käigus selgub, et 2,5-meetrine pikkus on selge suurusehullustus. Kuidas sellise redeliga ustest läbi pääseda, seda vajadusel autosse pakkida ja ümber nurga pöörata? Lisaks on see kõrgus ebavajalik. Nülin pärast kalkuleerimist 40 cm maha ja lõppkõrguseks saab 2,1 meetrit. Ehk kui see on nurga alla asetatuna maas, küünib keskmist kasvu mees sellel seistes oksakääridega ligi nelja meetri kõrgusele. Igati piisav.

undefined (Vidrik Võsoberg)

Konstruktsioonide ühenduskohad saavad kindlustatud pikemate kruvidega. Neile tuleb kindlasti augud ette puurida.

undefined (Vidrik Võsoberg)

undefined (Vidrik Võsoberg)

Töö olulisim osa ja nõrgim koht on konstruktsioonide ühendamine kokkupandavaks treppredeliks. Selleks kasutan väiksemaid väravahingi. Toekas latthing oleks parem olnud, aga sellist ei jäänud poes silma. Puurin augud ette ja kasutan ära kõik kinnitamisaugud. Seda varem testimata osa pelgan kõige rohkem. Kas hinged on piisavalt tugevad ja püsivad, kas konstruktsioon jääb enam-vähem sirge ning kas võib juhtuda, et pean ühenduskohad siiski tegema jäiga – ehk kaob redeli kokkupanemise võimalus transpordiks ja ladustamiseks? Aga õnneks süsteem enam-vähem klapib.

undefined (Vidrik Võsoberg)

undefined (Vidrik Võsoberg)

Mõistagi peab redel jäikuse ja kindluse otstarbel saama tugitala. Selle teen õhemast materjalist, kodus olemas olnud vist pooleteisesentimeetrise paksusega 4,5 cm lipist.

undefined (Vidrik Võsoberg)

Samast materjalist sünnivad ka redeliastmed. Astmete kinnitamiseks puurin augud ette ja mõlemale poole läheb kaks kruvi.

undefined (Vidrik Võsoberg)

Et redel oleks avatud asendis fikseeritud ja ei vajuks laiali kui lehm libedal jääl, ohverdan ühe kõige räbalama koormarihma. Korralik inimene kruviks selle konstruktsiooni külge seibe kasutades, aga septembriõhtus pimedast kuurist seibide otsimine ei tundunud väga apetiitsena.

undefined (Vidrik Võsoberg)

Õhtuhämaruses sai redel suuremalt jaolt valmis.