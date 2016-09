Novak Djokovici teekond US Openi poolfinaali on kujunenud oodatust lihtsamaks, kui viies seni peetud ringis on tulnud täispikk mäng maha pidada vaid kahel korral.

Läinudöises veerandfinaalis läks Djokovic vastamisi maailma 11. reketi Jo-Wilfried Tsongaga. Serblane oli võitnud esimesesed kaks setti 6:3, 6:2, kui kolmanda seti alguses Tsonga põlvevigastuse tõttu mängu katkestama pidi.

Kummalisel kombel on see maailma esireketile sel turniiril juba kolmandaks loobumisvõiduks. Esimeses ringis alistas Djokovic neljas setis ATP edetabeli 247. Jerzy Janowiczi. Järgmises voorus sai serblane loobumisvõidu ning kolmandas ringis loobus vastane peale 32 minutilist madistamist.

Veerandfinaali viivas mängus seisis Djokovic vastamisi maailma 84. reketi Kyle Edmundiga, kellest ta probleemideta kolmes setis jagu sai. Serblasest esireketile on selline asjade kulg kindlasti meelepärane, sest ka teda segas enne turniiri vigastus.

Poolfinaalis ootab Djokovici prantslane Gael Monfils, kes alistas veerandfinaalis kindlalt Lucas Pouille. Serblasele on USA lahtised tennisemeistrivõistlused olnud õnnelikuks paigaks, kui see on 10. kord järjest, jõudmaks poolfinaali.