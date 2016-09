Monica Riley on modell, kes tahab saada maailma kõige paksemaks naiseks ja kaaluda vähemasti 445 kilo, vahendab Metro.

"Ma tunneksin end kui kuninganna, sest Sid teeks minu jaoks kõik. Ta on sellest elevuses," selgitab Monica.

"See on meie jaoks seksuaalfantaasia ja me räägime sellest palju. Ta peab juba praegu aitama mind diivanilt püsti ja voodist välja," rõõmustab naine, kui kirjeldab, kuidas pärast söömist peab mees ta suisa ümber keerama.

Kõlab uskumatuna, aga paarike proovib ka ühiselt last eostada.

"Ma tahame lapsi saada - miski ei takista mul neid oma magamistoast kasvatamast," lisab naine.

Nad plaanivad võtta appi lapsehoidja, kes lapsega jalutamas käiks.

"Mõned inimesed peavad meid isekateks, aga ma olen kindel, et oleme väga head vanemad," usub Monica.

Naine terve oma elu olnud ülekaaluline. Alles kaks aastat tagasi plaanis ta minna maovähendusoperatsioonile.

Viimasel hetkel loobus ta sellest ja asus oma keha hoopis ülistama.

Kohates veebis oma meest - asus naine veelgi enam õgima.

"Mida suuremaks ma saan, seda seksikaman ma end tunnen," kütab ta enda suur kõht teda seksuaalselt üles.

Mees aga armastab oma pontsakale naisele süüa teha ka teda sööta.

Asjale vaatab viltu ka Monica ema, kelle sõnul tütar end toiduga tapab.

Monica on veendunud, et mees hoolitseb tema eest terve elu, mistõttu ei hooligi ta, kas tuleks ise kah endaga toime või mitte.

Ka mees kinnitab, et kui naine tahaks, siis lõpetaks ta toitmise kohe. Senini jätkab ta aga nende kahe unistuse täitmist - Monica hiiglaslikuks söötmist!